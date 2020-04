Ein bislang unbekannter Täter hat Samstagnacht auf dilettantische Art und Weise versucht auf dem Bongertwasen bei Metzingen einen Pkw aufzubrechen. In der Zeit von 20 bis 21 Uhr wurde ein 1er-BMW mehrfach angegangen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Stadionparkplatz. Der Täter setzte insgesamt sechs Mal mit einem Hebelwerkzeug an dem Pkw an, berichtet das Polizeipräsidium Reutlingen.

Alle Versuche scheitern

Drei Mal an der Heckklappe, zwei Mal am Schiebedach und ein weiteres Mal an der Motorhaube. Zusätzlich riss er noch den hinteren rechten Türgriff ab. Ins Fahrzeuginnere gelangte der Täter aber nicht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf über 1000 Euro belaufen, heißt es im Polizeibericht.