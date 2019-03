Dettingen/Teck Hochwertigen Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Dettingen/Teck / swp

In der Nacht zum Dienstag, zwischen 23.30 Uhr und sieben Uhr, ist in der Hindenburgstraße ein hochwertiger BMW, Modell M4, gestohlen worden. Die schwarze Cabrio-Limousine war in einer Hofeinfahrt abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem über 50 000 Euro teuren Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen NT-TT 44 angebracht. Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Hindenburgstraße, die parallel zur viel befahrenen B 465 verläuft, oder zum Verbleib des Pkw erbittet das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon (0 70 21) 501-0.