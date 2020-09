Einer Steife des Polizeireviers Metzingen ist am Freitagabend gegen Mitternacht ein junger Mann aufgefallen, der vor dem Netto-Markt in der Karlstraße saß. Auf Nachfrage der Beamten gab der 18-jährige an, mit seinem Moped eine Panne zu haben und seine Großmutter verständigt zu haben, die ihn eigentlich abholen wolle. Da diese aber nicht ortskundig sei, habe sie vermutlich Schwierigkeiten ihn zu finden.

Weil sein Mobiltelefon aufgrund mangelnden Akkustandes ausgegangen sei, habe er auch keine Möglichkeit mehr seine Großmutter zum Supermarkt zu lotsen. Die Streife „beschlagnahmte“ daraufhin kurzerhand das Handy des jungen Mannes, wie es im Polizeibericht weiter heißt, und lud es im Streifenwagen soweit wieder auf, dass es wieder funktionierte und die Großmutter ihren Enkel anschließend abholen konnte.