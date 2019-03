Als Maggie Thatcher zu Beginn der 1980er Jahre der staatlichen Interventionspolitik ein Ende bereitete und alles privatisierte, was bei drei nicht auf den Bäumen war, hat sie der Welt eine neue Wertehierarchie beschert. Das Kollektiv, das für den Einzelnen einsteht, hat sie im Abfalleimer der Geschichte entsorgt und die Kräfte des freien Wettbewerbs von den Ketten sozialdemokratischer Fürsorge befreit. Das hat Schule gemacht und beeinflusst als Deregulierung bis heute die Politik. Auch im Landkreis Reutlingen ist der Thatcherismus angekommen. Die Kreiskliniken mit den Standorten Reutlingen, Bad Urach und Münsingen stehen mal wieder davor, privatisiert zu werden, nachdem derlei Diskussionen immer wieder aufflammten. Vor ziemlich genau sieben Jahren fand Landrat Thomas Reumann klare Worte: „Kein Verkauf, keine Privatisierung. Wir müssen das Sagen haben.“ Daran darf sich nichts geändert haben. Eine Gesellschaft muss bereit sein, für die Gesundheit aller Individuen einzustehen. Wenn so viel Solidarität nicht mehr gewährleistet ist, steht es um die Menschheit schlecht. Schlimm genug, dass in Krankenhäusern, die man heute Kliniken oder Gesundheitszentren nennt, zweierlei Qualitäten der Dienstleistung angeboten werden. Die für Kassenpatienten und die für Privatpatienten. Und wer sagt, da gäbe es keine Unterschiede, lügt. Vielleicht sollten die Kreiskliniken eine Abteilung freiräumen für Schönheitschirurgen. Dann könnte man A-, B- und C-Promis die Lippen aufspritzen, deren seichten Lebenswandel unter den Augen glattbügeln und sie ordentlich dafür bezahlen lassen. Und schon wäre Geld da für Ärzte und Pflegerinnen, die sich um wirkliche Probleme kümmern könnten. Ist das naiv? Nein. Es ist einfach nur wahr. Wahr ist auch, um geschwind das Thema zu wechseln, dass Straßennamen wenig aussagen über deren Herkunft. Das hat FDP-Stadtrat Bernhard Mohr am Donnerstag bemängelt, als es darum ging, drei neue Straßen in Metzingen auszuschildern. Die heißen fortan „Enzian Höfe“, „Alte Schmiede“ und „Friedrich-Henning-Weg“. Man könne doch Erklärtafeln anbringen, schlug er vor, damit auch Nicht-Insider wissen, wer Friedrich Henning war. Seine Idee wurde verworfen, auch deswegen, weil solche Erklärtafeln dann überall anzubringen seien. Da gäbe es nicht nur nette Episoden zu lesen. Das Positivste über Hindenburg könnte dann lauten: Er war einmal.