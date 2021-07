Am 29. Juli wird es also offiziell. An diesem Tag wird Maribel Martin Ramirez die Leitung der Geschwister-Scholl-Realschule (GSR) übernehmen. Bislang war sie dort als kommissarische Schulleiterin eingesetzt, nun aber wird sie die Geschicke der Schule auch auf lange Sicht hin lenken und löst den bi...