Notzingen Geparktes Fahrzeug gerammt

Notzingen / swp

Auf etwa 13 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Bergstraße entstanden ist. Ein 64-Jähriger wollte gegen 16.10 Uhr mit seinem VW Touran von einem Feldweg nach rechts in die Bergstraße einbiegen. Aufgrund einer medizinischen Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Mitsubishi. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Mitsubishi war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.