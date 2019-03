Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagabend im Färbertörlesweg, auf dem Radweg am Neckarufer, im Bereich der Unterführung zum Bahnhof von vier Unbekannten überfallen und beraubt worden. Der Jugendliche war gegen 20 Uhr mit einem flüchtig Bekannten von der Bahnhofsunterführung in Richtung Neckarufer unterwegs, als er bemerkte, dass sie von vier etwa 16 bis 20 Jahre alten Männern verfolgt wurden. Plötzlich erhielt er von hinten einen Schlag, ging zu Boden und wurde zudem noch getreten, wobei er kurz bewusstlos wurde. Als er wieder zu sich kam, fehlten seine Geldbörse und sein Mobiltelefon. Auch seinem Begleiter fehlte das Handy. Beide trennten sich nach dem Vorfall. Die Polizei wurde erst geraume Zeit später informiert, weshalb die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen bislang ergebnislos blieben. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Unbekannten, von denen der Erste als etwa 175 groß beschrieben wird. Er trug eine schwarze Brille, eine weit geschnittene Jeanshose und graue Nike-Turnschuhe. Der Zweite soll mit 185 bis 195 Zentimetern größer und von dicker Statur gewesen sein. Er hatte einen dunklen Zweizentimeterbart und war mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Nike-Turnschuhen bekleidet. Der Dritte Räuber war etwa 175 Zentimeter groß und muskulös. Er trug einen Gürtel mit einer silbern glänzenden Schnalle und eine Basecap mit einem silberfarbenen Nike Emblem. Vom vierten Täter liegt keine Beschreibung vor. Kriminalpolizei Esslingen, Telefon (07 11) 39 90-0.