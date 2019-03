Ausströmendes Gas auf dem Gelände einer Firma hat am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in der Otto-Schott-Straße geführt. Gegen 14.15 Uhr war entdeckt worden, dass aus einem mehrere zehntausend Liter fassenden Tank medizinischer Sauerstoff austrat. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften und Spezialisten des Gefahrstoffzuges rasch vor Ort war, konnte den Gasaustritt schnell unter Kontrolle bringen. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, dürfte ein bei einem Be- oder Entladevorgang nicht richtig geschlossenes Ventil die Ursache für den Sauerstoffaustritt gewesen sein.