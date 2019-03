Zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rewe-Markts am Gaiserplatz, bei dem am Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, eine Fußgängerin angefahren wurde, sucht die Verkehrspolizei noch Zeugen. Die 34-jährige Frau verließ den Einkaufsmarkt am Haupteingang und überquerte den Parkplatz in Richtung der Zufahrt Gaiserplatz. Von dort fuhr ein 69-jähriger Lenker eines Ford Kuga seinerseits in Richtung des Haupteingangs und touchierte die Fußgängerin mit der vorderen, linken Fahrzeugseite. Die schwangere Frau stürzte und erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik, wo sie vorsorglich zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Da reger Kundenverkehr herrschte, hofft die Polizei auf Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon (07 11) 39 90-420 beim Verkehrskommissariat Esslingen zu melden.