Verkehr Frontal gegen ein Auto

Neckartailfingen / swp

Offenbar, weil er von der Sonne geblendet worden ist, ist am Mittwochmittag ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto kollidiert. Gegen 14.40 Uhr fuhr der Jugendliche auf der K 1228 von Neckartailfingen in Richtung Aich. Vor einer leichten Rechtskurve nahm ihm eigenen Angaben zufolge die tiefstehende Sonne die Sicht, worauf er mit seiner Yamaha zu weit nach links geriet. Dort streifte der Motorradfahrer die linke Seite des entgegenkommenden Ford Fiesta einer 59-Jährigen und verletzte sich leicht. Zu Fall kam der 16-Jährige nicht. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Schäden am Zweirad beziffert die Polizei auf 500 Euro.