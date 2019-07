Das Polizeirevier Metzingen fahndet nach einem zirka 20 bis 25 Jahre alten und ungefähr 170 bis 175 cm großen Mann, der am Dienstagabend in einem Modegeschäft in der Reutlinger Straße eine Frau in einer Umkleidekabine offenbar gefilmt hat.

Unter dem Trennvorhang hindurch

Die 29-Jährige bemerkte gegen 18.10 Uhr, dass von der Nebenkabine aus ein Handy unter dem Trennvorhang hindurch geschoben wurde. Die Frau forderte den Unbekannten daraufhin auf, die gemachten Aufnahmen zu löschen. Der Täter, der eine helle Haut sowie kurze, blonde Haare hatte und mit einem grauen Polo-Shirt und einer braunen, knielangen Hose bekleidet war, bestritt die Tat. Zwei Zeugen waren der 29-Jährigen inzwischen zu Hilfe geeilt und wollten den Mann vom Verlassen der Örtlichkeit abhalten. Beim anschließenden Gerangel, in dessen Verlauf sich der Täter losreißen und flüchten konnte, wurden die beiden Zeugen leicht verletzt. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen gelang dem Gesuchten die Flucht.

