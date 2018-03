Nürtingen Flucht nach Messerangriff

Nürtingen-Neckarhausen / swp

Wegen versuchten Mordes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 27-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Der Mann steht laut Pressemitteilung im Verdacht am Donnerstagvormittag in einer Flüchtlingsunterkunft in Neckarhausen, auf einen 41 Jahre alten Landsmann eingestochen und ihn dabei schwer verletzt zu haben.

Der 27-Jährige soll sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben, als er ohne jede Vorwarnung mit einem Messer auf seinen Mitbewohner eingestochen habe. Anschließend ergriff der 27-Jährige die Flucht, konnte aber von einer Polizeistreife in der Nürtinger Innenstadt festgenommen werden.

Das 41-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Der bereits polizeibekannte 27-Jährige wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.