Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagabend gegen 21.20 Uhr ein in der Arnulfstraße geparktes Wohnmobil in Brand geraten. Die hinzugezogene Feuerwehr Kirchheim konnte den Brand löschen. Eine Gefahr für umliegende Gebäude und Personen bestand nicht, lediglich ein nahestehender Baum wurde leicht beschädigt. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.