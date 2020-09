Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochabend, gegen 17.40 Uhr, zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Ringstraße ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, dürfte ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner im Keller des Mehrparteiengebäudes den Brand verursacht haben. Die Feuerwehr hatte die Situation rasch unter Kontrolle und löschte die Flammen. Dennoch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht bewohnbar, weshalb die Bewohner in einem Hotel untergebracht wurden.