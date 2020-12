Am Dienstagabend bekam die Polizei und Rettungsleitstelle gegen 18:50 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass sich auf der engen Verbindungsstraße Promillesteige ein Unfall ereignet hat. Nach ersten Informationen fuhr ein BMW-Fahrer von Dettingen/Erms in Richtung Hülben. Auf Höhe des ehemaligen Müllplatzes wurde der BMW-Lenker von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet und in der dortigen Rechtskurve geschnitten, weshalb er ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver verlor der Fahrer des 3er BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in die links neben der Fahrbahn verlaufende absteigende Böschung. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. An der Einsatzstelle war neben der Polizei und ein Rettungswagen auch ein Notarzt, sowie die Feuerwehr Dettingen mit zwei Fahrzeugen und vom DRK die Helfer vor Ort. An dem nicht mehr fahrbereiten BMW, welcher Abgeschleppt wurde, entstand erheblicher Sachschaden entstanden. Die Promillesteige war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.