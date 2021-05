Am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr kam es in der Sirnauer Straße zu einem Brand in einer gemauerten Scheune, welche direkt an einem Wohnhaus angrenzt. In einem Teilbereich der Scheune kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem elektronischen Gerät zu einer Brandentwicklung. Die Feuerwehren aus Deizisau und Plochingen, die mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort waren, hatten die Lage rasch im Griff, weshalb glücklicherweise nur geringer Schaden in Form von Rußantragungen entstanden ist.