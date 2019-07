Aufgrund glücklicher Umstände ist es am Donnerstagnachmittag zu keinem größeren Flächenbrand bei Walddorfhäslach gekommen, nachdem zwei Jungs auf einem Feld gezündelt hatten. Die Jungs im Alter von zwölf und 14 Jahren hatten mit einem Feuerzeug in Verlängerung des Reichenbachwegs mehrere Strohballen auf einem Stoppelfeld angezündet. Das Feuer breitete sich im Anschluss von den Ballen auf das Feld aus, das auf einer Fläche von etwa 20 x 20 Metern brannte. Zeugen beobachteten den Unfug und verständigten die Feuerwehr. Der mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückten Feuerwehr gelang es rasch die Flammen zu löschen. Begünstigt wurden die Löscharbeiten von den Windverhältnissen. Das Feuer dehnte sich in Richtung eines Feldwegs aus und nicht in die Gegenrichtung, wo sich freies Feld und die Ortschaft befinden. Aufgrund der Zeugenangaben konnten die beiden Jungs, die sich nach der Tat vom Brandort entfernt hatten, als Brandstifter ermittelt werden. Sie zeigten sich geständig. Es entstand geringer Sachschaden.