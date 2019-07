Ein Blitzeinschlag hat am Freitagabend gegen 22.50 Uhr einen Brand in einem landwirtschaftlichen Schuppen aus Holz im Gewann Auf dem Brühl verursacht. Nach Zeugenangaben schlug ein Blitz während eines Gewitters in den Schuppen ein und setzte diesen sofort in Brand. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Schuppen bereits im Vollbrand. Neben zwei Traktoren und mehreren landwirtschaftlichen Geräten wurde eine größere Anzahl von Rund- und Quaderballen ein Raub der Flammen. Für die Löschmaßnahmen, bei denen die Feuerwehren aus Neuffen, Frickenhausen und Kohlberg mit acht Fahrzeugen und über 60 Einsatzkräften vor Ort waren, musste auch ein Radbagger eingesetzt werden. Der Schaden am Schuppen und an den eingelagerten Gegenständen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.