Am Sonntag ist es in der Eichhaldestraße zu einem kleinen Brand im Wohnzimmer einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gekommen. Gegen 5 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Sofa in Brand, sodass der Zimmerrauchmelder Alarm schlug. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Bad Urach durch einen Bewohner gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt und am Sofa entstand lediglich geringer Sachschaden.