Es riecht nach frischer Farbe. Noch fehlen die Möbel im Familienforum am Ende der Gelbinger Gasse. Seit einiger Zeit sind unter anderem die Eltern der Kinder in der Krippe damit beschäftigt, die Räume auf Vordermann zu bringen. Juliane Gehring, Mutter und Beisitzerin im Vorstand, erklärt, was al...