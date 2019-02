Bonlanden Fahrzeuge zerkratzt (Zeugenaufruf)

Bonlanden / swp

Einige hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag und Sonntag mehrere Fahrzeuge zerkratzt hat. Bislang wurden dem Polizeirevier Filderstadt vier Autos gemeldet, die in der Steinstraße und in der Hornbergstraße geparkt waren und an denen jeweils an den Fahrzeugseiten der Lack mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden war. Das Polizeirevier Filderstadt bittet um Hinweise und sucht nach weiteren Fahrzeugbesitzern, die ihren Schaden womöglich noch nicht angezeigt haben unter Telefon (07 11) 70 91-3.