Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 37-Jähriger Mountainbiker einen ansteigenden Wanderweg in Richtung der Burg Hohenneuffen. Aufgrund größerer Steine auf der Strecke hielt er zunächst an, verfing sich nach derzeitigem Kenntnisstand dann aber an einem seiner Pedale und stürzte um. Hierbei rutschte er mehrere Meter ins angrenzende Waldgelände ab und zog sich leichte Verletzungen zu. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Bergwacht.

Nach ambulanter Behandlung wieder entlassen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mountainbiker bereits wieder auf den Wanderweg aufgestiegen. Er konnte nach kurzer notfallmedizinischer Versorgung direkt ins geländegängige Bergrettungsfahrzeug aufgenommen und zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Dieser brachte den Verunglückten vorsorglich in eine Klinik. Von dort wurde der Radfahrer nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder entlassen. 16 Bergretter waren rund zwei Stunden im Einsatz.