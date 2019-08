Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verunglückter Radfahrer am Sonntagmittag in eine Klinik geflogen werden. Der 34-Jährige befuhr kurz vor zwölf Uhr mit seinem Mountainbike den sogenannten Henger Bergweg von Grabenstetten in Richtung Hengen. In einer Rechts-/Linkskurve kam er in den Seitenstreifen und im dortigen Gebüsch zu Fall. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen.