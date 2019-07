Beim Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein 23-Jähriger am Montagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann fuhr gegen 18.15 Uhr auf der B 297 von Nürtingen herkommend in Richtung Neckartailfingen. Kurz nach dem Ortsausgang Neckarhausen stieß er mit einer am rechten Straßenrand stehenden Warnbake zusammen und stürzte auf den Asphalt. Der Radfahrer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.