Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Mittwochabend, den 19.08.2020, auf einem Kirchheimer Spielplatz sein Unwesen getrieben.

Spielplatz an der Lauter: Mann mastrubiert

Der 70 bis 75 Jahre alte Mann setzte sich gegen 19.45 Uhr auf dem Spielplatz an der Lauter in der Straße Hafenkäs auf eine Bank in die Nähe von zwei Jugendlichen. Während er die 14-Jährigen beobachtete, öffnete er seine Hose und masturbierte. Im Anschluss entfernte er sich in Richtung Friedhof.

Täterbeschreibung: Polizei bittet um Mithilfe

Der Senior wird zur Tatzeit wie folgt beschrieben:



● graue Haare

● eine Halbglatze

● trug er ein gelbes T-Shirt

● und eine dunkelgrüne, kurze Hose

Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise