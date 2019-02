Nellingen Essen auf Herd vergessen

Nellingen / swp

Ein vergessener Topf mit Essen hat am Donnerstagmittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte in der Mutzenreisstraße geführt. Gegen 16.45 Uhr wurden die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei von Nachbarn alarmiert, die aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus den Alarm eines Rauchmelders gehört hatten. Zudem war Rauchgeruch bereits im Treppenhaus wahrnehmbar. Nachdem auf Klopfen und Klingeln niemand öffnetet, musste sich die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 31 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, zwangsweise Zutritt zur Wohnung verschaffen. Danach konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Topf samt seinem verkohlten Inhalt wurde entfernt und die Wohnung durchlüftet. Ein Sachschaden war nicht entstanden.