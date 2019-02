Echterdingen Einbruchversuche in zwei Bars

Echterdingen / swp

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei in der Nacht zum Montag nach drei Einbrechern gefahndet, die es auf eine Bar in der Ulmer Straße in Echterdingen abgesehen hatten. Die drei dunkel gekleideten und vermummten Gestalten machten sich gegen 2.30 Uhr an der Eingangstür zu dem Lokal zu schaffen, wurden aber dabei von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Als die Verdächtigten bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flohen sie über die B 27 und die angrenzenden Felder in Richtung Bernhausen. Die Fahndung verlief bislang negativ. Schon in der Nacht zum Sonntag, zwischen drei und neun Uhr, hatten ein oder mehrere Täter versucht, sich gewaltsam Zugang zu einer Bar in der Straße Neuer Markt in Leinfelden zu verschaffen. Nach dem Öffnen eines Fensters flüchteten sie jedoch, ohne etwas aus dem Lokal zu stehlen. Der Polizeiposten Leinfelden ermittelt.