In das Esslinger Tierheim im Nymphaeaweg ist in der Nacht zum Donnerstag (26./27.08.2020) eingebrochen worden. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr stieg ein bislang unbekannter Täter über den mehr als zwei Meter hohen Zaun auf das Gelände.

Bargeld aus Kassette und Spendenkasse gestohlen

Anschließend versuchte der Einbrecher zunächst erfolglos, die Terrassentür aufzuhebeln. Daraufhin schlug er die Glasscheibe der Tür ein und gelangte so ins Innere. Der Unbekannte durchsuchte mehrere Schränke. Aus einer Geldkassette und einer aufgebrochenen Spendenkasse erbeutete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Weitere Einbrüche in Tierheime