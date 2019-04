Mehrere Unbekannte sind über die Osterfeiertage ins Freibad in der Mühlwiesenstaße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, auf noch ungeklärte Weise ins Innere der Anlage. Dort öffneten sie mit brachialer Gewalt mehrere Türen und durchwühlten diverse Schränke nach Stehlenswertem. Außerdem richteten sie weitere, sinnlose Beschädigungen an. So warfen die Einbrecher eine Parkbank und andere Gegenstände in ein Schwimmbecken. Ob die Unbekannten Beute machten, steht noch nicht fest. Ebenso kann die Höhe des hinterlassenen Sachschadens derzeit nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.