In ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ist ein Unbekannter am Mittwochnachmittag, den 18.11.2020 eingebrochen. Der Einbrecher wuchtete zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr eine Tür auf und verschaffte sich so Zutritt in das Haus.

Polizei Nürtingen ermittelt

Anschließend durchsuchte er sämtliche Zimmer nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.