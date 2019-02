Sielmingen Einbruch in Schule und Sporthalle

Sielmingen / swp

Sowohl das Gymnasium wie auch die Sporthalle in der Seestraße sind in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 10 Uhr, von Einbrechern heimgesucht worden. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in die Schule, in welcher weitere Türen aufgebrochen und diverse Schränke und Schubladen durchsucht wurden. Der Getränkeautomat in der Cafeteria allerdings hielt den Aufbruchsversuchen stand. Den Tätern gelangten diverse elektronische Geräte sowie Bargeld in Höhe von 160 Euro in die Hände. Vermutlich die gleichen Täter drangen auch in die städtische Sporthalle ein, indem sie die Glasscheibe der Eingangstüre einschlugen. Auch hier wurden im Gebäude weitere Scheiben eingeschlagen, Schränke und Türen aufgebrochen und elektronisches Gerät entwendet. Der angerichtete Sachschaden ist erheblich und dürfte den Wert des Diebesgutes deutlich übersteigen.