Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzte ein Unbekannter aus, um am Montagabend in eine Wohnung in der Wehrstraße einzubrechen.

Mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet

Auf noch unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Einbrecher zwischen 17 Uhr und 20 Uhr Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf mehrere hundert Euro Bargeld, das er mitgehen ließ.

Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.