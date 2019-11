In ein Einfamilienhaus in der Lilienstraße ist ein Unbekannter am Mittwochabend eingebrochen. Zwischen 17.15 Uhr und 21 Uhr hebelte der Einbrecher die Terrassentür auf und gelangte so ins Gebäude. Dort durchsuchte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen, bevor er unerkannt flüchtete. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.