In den Grafenberger Kindergarten in der Straße Rienzbühl ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 9.12.2020 eingebrochen.

Kaffeekasse gestohlen - Polizei ermittelt

Zwischen 18.30 Uhr und 5.40 Uhr gelangte der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise in die Räumlichkeiten, die er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte er dabei auf die Kaffeekasse gestoßen sein, aus der er einen kleineren Bargeldbetrag mitgehen ließ, bevor er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.