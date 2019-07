In eine Gaststätte in der Straße Zittelstadt ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Dort brach er zunächst einen Kleinspielzeugautomaten auf und plünderte ihn aus. In den Gast- und Wirtschaftsräumen durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit diversen Süßigkeiten und Getränkeflaschen begnügen. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend aus dem Staub. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen.