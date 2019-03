In eine Gaststätte in der Martinstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 23.15 Uhr und 8.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gastraum und im Folgenden auch zu den Büroräumlichkeiten. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf Bargeld, dass er mitgehen ließ. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchtete er anschließend unerkannt. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung vor Ort übernommen. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt.