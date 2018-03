Neckartenzlingen / swp

Ein noch unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag in eine Shisha-Bar in der Ulrich-Gminder-Straße in Neckartenzlingen eingedrungen. In der Zeit von 1.30 bis 9 Uhr verschaffte er sich nach Angaben der Polizei über eine aufgewuchtete Tür Zugang. Anschließend brach der Einbrecher zwei Geldspielautomaten auf und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.