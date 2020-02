Ins Lager eines Lebensmittelmarktes in der Karlstraße in Dettingen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montag, sieben Uhr, hebelten die Einbrecher ein Tor zum Lagerraum auf und gelangte so an eine Palette mit Getränkedosen. Von dieser ließen sie mehr als 200 Dosen mitgehen und machten sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen.