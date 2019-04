Zwei hochwertige Arbeitsgeräte im Gesamtwert von rund 3000 Euro sind im Laufe des Wochenendes bei einem Einbruch in einen Baucontainer gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter brach zunächst den Stromverteilerkasten auf der Baustelle der Ortsumgehung in der Kohlberger Straße auf. In den Kasten steckte er eine elektrische Motorflex ein und öffnete mit dieser den danebenstehenden Baucontainer. Der Unbekannte entwendete einen Stampfer der Marke Ammann, Typ ACR 68-4 und eine Motorflex der Marke Husqvarna K 760. Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Geräte werden unter Telefon (0 71 23) 924-0 an das Polizeirevier Metzingen erbeten.