In ein Autohaus in der Stuttgarter Straße ist in der Nacht zum Freitag, den 23.10.2020, eingebrochen worden.

Gewaltsam Fenster geöffnet

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 6.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Über ein mögliches Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Der Schaden an dem Fenster beläuft sich auf etwa 600 Euro.