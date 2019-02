Hülben Durch zurückrollendes Fahrzeug eingeklemmt

Hülben / swp

Schwer verletzt wurde eine 50-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Hülben ereignet hat. Eine 91-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Seat auf der sogenannten Promillesteige von Dettingen in Richtung Hülben unterwegs als sie im oberen Bereich aus noch ungeklärter Ursache plötzlich stehen blieb. Die hinter ihr fahrende 50-Jährige hielt mit ihrem Peugeot ebenfalls an und stieg aus um der Frau zu helfen, die offensichtlich Probleme mit der Bedienung ihres Wagens hatte. Unglücklicherweise stand die Frau zwischen den beiden Fahrzeugen als die Seniorin beim Anfahren plötzlich zurückrollte. Dabei wurde die Peugeot-Fahrerin zwischen den beiden Autos eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die Seniorin wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.