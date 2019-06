Beamte des Polizeireviers Nürtingen und der Polizeihundeführerstaffel haben am Freitag vergangener Woche zwei Männer festgenommen, die unter dringendem Tatverdacht stehen, in den vergangenen Wochen hochwertige Fahrräder entwendet zu haben. Die Verdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Eine Polizeistreife wollte am Freitag, kurz nach Mitternacht, zwei verdächtige Männer im Stadtteil Neckarhausen kontrollieren. Als diese die Beamten erblickten, ließen sie einen Rucksack fallen und rannten die Straße Im Käppele davon. Einem Mann gelang zunächst die Flucht. Der zweite Verdächtige konnte im Rahmen der Fahndung von einer Polizeihundeführerin im hohen Gras eines Gartens gestellt und festgenommen werden. Hierbei wurde der Flüchtige von dem Diensthund in den Arm gebissen. Der 26-Jährige wurde im Anschluss in einer Klinik behandelt. Sein 18 Jahre alter Komplize konnte am Freitagmorgen ausfindig gemacht und festgenommen werden. In dem fallengelassenen Rucksack befanden sich Sturmhauben, ein Brecheisen und ein Bolzenschneider sowie das Ladegerät eines E-Bikes. Die beiden festgenommenen, rumänischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, in den vergangenen Wochen für eine Serie von Diebstählen hochwertiger Fahrräder verantwortlich zu sein. In sieben Fällen wurden hierbei Räder im Wert von etwa 25 000 Euro gestohlen. Der letzte Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, als aus einer Garage in der Feldbergstraße ein neuwertiges Pedelec im Wert von 2500 Euro samt dazugehörigem Ladegerät entwendet worden war. Das Fahrrad konnte versteckt zum Abtransport abgestellt in der Nähe aufgefunden werden. Das in dem von den Tatverdächtigen fallengelassenen Rucksack aufgefundene Ladegerät gehörte zum gestohlenen Pedelec. Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls wurden die Beschuldigten am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.