Über ein Fenster ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch, 22 Uhr, auf Donnerstag, 5.30 Uhr, in das Büro eines Betriebes in der Robert-Bosch-Straße eingestiegen. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen, wobei er neben einem Münzgeldbetrag auch auf eine Geldbörse stieß, die er mitgehen ließ. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt.