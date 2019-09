Von gleich zwei Firmengeländen sind am Wochenende Europaletten im großen Stil gestohlen worden.

Täter ließen 300 Stück mitgehen

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, sechs Uhr, ließen die Täter in der Justus-Liebig-Straße in Plattenhardt insgesamt 300 Stück im Gesamtwert von rund 1.500 Euro mitgehen. Aufgrund der hohen Anzahl müssen mehrere Täter am Werk gewesen sein und das Diebesgut mit einem Lkw abtransportiert haben.

Der Zugang zum Firmengelände ist sowohl über die Justus-Liebig-Straße als auch über die Nord-Ost-Umgehung Plattenhardt möglich. Im benachbarten Bonlanden schlugen die Diebe am Samstag in der Raiffeisenstraße zu. Zwischen acht Uhr und 16 Uhr entwendeten die Unbekannten 50 Paletten von einer Laderampe. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro. Bereits zwischen Donnerstag, 14.15 Uhr, und Freitag, elf Uhr, waren Unbekannte in das Areal einer Firma in der Echterdinger Straße in Bernhausen eingedrungen und hatten ebenfalls Euro-Paletten in Wert von über 1.000 Euro mitgenommen. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Das könnte dich auch interessieren: