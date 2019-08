Erst am Samstagmorgen wurde entdeckt, dass Unbekannte in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in der Manfred-Klaiber-Straße eingebrochen sind. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Samstag, acht Uhr, verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem durchwühlten sie in allen Stockwerken die Schränke, Schubladen und Behältnisse. Mit Schmuck und Bargeld machten sie sich anschließen unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.