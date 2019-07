Ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag an zwei Mercedes entstanden. Ein 69-Jähriger befuhr kurz nach 15 Uhr mit seiner C-Klasse die Ulmer Straße und wollte an der Kreuzung mit der Noyon-Allee/Auchtertstraße geradeaus weiterfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten A-Klasse eines 56 Jahre alten Mannes, der mit seinem Pkw von der Noyon-Allee kommend die Kreuzung geradeaus in die Auchtertstraße überfuhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage nicht in Betrieb. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt.