Nürtingen / swp

Auf ein in der Wörthstraße abgestelltes Cabriolet der Marke Audi hatte es ein unbekannter Dieb in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Um 2.15 Uhr schnitt er einen Schlitz in das Verdeck und entriegelte anschließend eine der Türen. Als der durch das Auslösen der akustischen Alarmanlage aufmerksam gewordene Besitzer nach dem Rechten schaute, war der Täter bereits verschwunden. Kopfhörer für ein iPhone und einen Verdampfer hatte er gestohlen.