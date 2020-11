Zu einem Gebäudebrand an der L378 im Weimerstal zwischen Metzingen und Reicheneck rückten am Montag, den 9.11.2020 zahlreiche Einsatzkräfte aus. Die Feuerwehr wurde gegen 12 Uhr alarmiert. Nach ersten Informationen steht eine Hütte und kein Wohngebäude in Brand. Die starke Rauchentwicklung ist über ganz Metzingen zu sehen.

Weitere Infos folgen.