Der 36-Jährige habe an der sogenannten Kesselwand bei Lenningen den Halt verloren und sei mehrere Meter in die Tiefe gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben der Bergwacht wurde zunächst ein Notarzt zu dem Mann abgeseilt.

Mit Winde von Rettungshubschrauber gerettet

Im Anschluss sei der Verletzte am Sonntagmittag mit einer Winde in einen Rettungshubschrauber gezogen und in eine Klinik geflogen worden. Warum und aus welcher Höhe der 36-Jährige abstürzte, war zunächst unklar.