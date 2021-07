Der 33-Jährige, der im Verdacht steht, am Donnerstagnachmittag, 23.07.2021, am Hauptbahnhof Esslingen einen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt zu haben, konnte am Dienstag, 27.07.2021, durch Fahndungskräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen vorläufig festgenommen werden.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am selben Tag am Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bereits im Zuge der Ermittlungen erlassenen Haftbefehl in Vollzug, worauf der somalische Staatsbürger in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.